Aus Café verwiesen – Polizei angegriffen

Nr. 0370

Ein Mann ignorierte gestern Mittag in Neukölln ein Hausverbot und griff Polizeikräfte an. Gegen 12:50 Uhr hielten sich mehrere Personen in einem Café an der Sonnenallee auf, unter ihnen zwei Polizeibeamte. Als sich ein 43-Jähriger auf eine bereits besetzte Bank setzen wollte und damit Unruhe auslöste, sprach die Caféinhaberin ihm ein Hausverbot aus und forderte ihn auf, die Geschäftsräume zu verlassen. Dem kam er zunächst nicht nach. Die anwesenden Einsatzkräfte versuchten ihn anschließend zur Durchsetzung des Hausrechtes aus dem Café zu schieben. Dem widersetzte er sich zunächst mit Schubsen und dann mit einem gezielten Schlag in das Gesicht eines der Beamten. Die Polizeikräfte brachten ihn daraufhin zu Boden. Der 43-Jährige leistete dort jedoch so erheblichen Widerstand, dass er sich teilweise aus der Fixierung lösen konnte. Erst nach dem Einsatz des Distanzelektroimpulsgeräts beendete der Tatverdächtige seinen Widerstand. Eine Messung seines Atemalkohols ergab einen Wert von circa 1,7 Promille. Um eine richterlich angeordnete Blutentnahme durchführen lassen zu können, verbrachten Einsatzkräfte den 43-Jährigen in ein Polizeigewahrsam. Der verletzte Beamte setzte seinen Dienst fort. Die weiteren Ermittlungen führt das örtlich zuständige Abschnittskommissariat.