Gefährliche Körperverletzung in Öffentlichkeit

Nr. 0368

Gestern Mittag alarmierten Zeugen Einsatzkräfte der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Hellersdorf. Nach bisherigem Ermittlungstand wurde ein 28-Jähriger gegen 13:30 Uhr von fünf bislang unbekannten Personen auf einem Hinterhof im Auerbacher Ring attackiert. Die Männer sollen den 28-Jährigen mehrfach mit Fäusten gegen den Oberkörper und Kopf geschlagen haben. Als der 28-Jährige aufgrund der Schläge zu Boden ging, soll die Gruppe den auf dem Boden liegenden Mann getreten haben. Anschließend flüchteten alle Tatverdächtigen zu Fuß, zwei in Richtung Kastanienboulevard und drei in Richtung Maxi-Wander-Straße. Der 28-Jährige erlitt diverse Verletzungen, unter anderem am Kopf, und wurde von alarmierten Rettungskräften für eine stationäre Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.