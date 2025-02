Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund

Nr. 0367

Weil er gestern Nachmittag ein Wahlplakat von einer Laterne in Lichtenberg entfernt hat, muss sich der Tatverdächtige nun verantworten. Gegen 15:30 Uhr beobachteten Kräfte unserer 12. Einsatzhundertschaft, wie sich ein Mann an einem in der Frankfurter Allee angebrachten Plakat zu schaffen machte und dieses schließlich zu Boden warf. Sowohl der 38-Jährige als auch seine gleichaltrige Begleiterin wurden daraufhin angesprochen und durchsucht. Auch ihre Identitäten wurden festgestellt. Mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, in deren Rahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt wurde, durften die beiden ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen dauern an.