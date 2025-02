Homophob beleidigt und geschlagen

Nr. 0366

Wegen des Verdachts eines homophoben Angriffs, der sich bereits in der Nacht zu Sonntag in Charlottenburg ereignet haben soll, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. Gegen 18 Uhr erschien gestern ein 24-Jähriger auf der Wache eines Polizeiabschnitts, um eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung zu erstatten. Dabei gab er an, sich gegen 2 Uhr vor einem Club in der Budapester Straße befunden zu haben, als eine Gruppe von etwa sechs ihm Unbekannten auf ihn zukam und sich vor ihm aufbaute. Einer der Provokateure soll ihn dann sowohl homophob beleidigt als auch mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch der 24-Jährige zu Boden ging. Erst als eine Zeugin dazwischenging, flüchteten die sechs. Da der Angegriffene sich beim Sturz am Knie verletzt hatte und über Schmerzen am Kopf klagte, begab er sich in ambulante ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.