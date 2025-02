Mann homophob beleidigt

Nr. 0365

Gestern erstattete ein Mann Anzeige, nachdem er am Vormittag in einem Bus homophob beleidigt worden war. Er gab an, kurz vor 10:30 Uhr an der Haltestelle Fuldastraße in einen Bus der Linie M41 in Richtung Baumschulenweg eingestiegen zu sein. Ein Mann habe ihn auf seine Kleidung angesprochen und ihn in diesem Zusammenhang homophob beleidigt. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.