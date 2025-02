Frau beleidigt

Nr. 0363

Gestern Nachmittag zeigte eine Frau in Neukölln eine Beleidigung an. Die 32-Jährige sei gegen 16 Uhr in einem Supermarkt am Maybachufer auf einen Mann getroffen, der sie bereits vor einigen Wochen am selben Ort beleidigt habe, und habe diesen daraufhin angesprochen. Beim Verlassen des Supermarktes sollen die beiden erneut zusammengetroffen sein. Der Unbekannte soll die 32-Jährige erneut fremdenfeindlich beleidigt haben. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.