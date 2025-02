Mann angegriffen – politischer Hintergrund

Nr. 0362

Gestern Mittag griff ein Mann in Rummelsburg einen anderen Mann an. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen rempelte der 21-Jährige den 34-Jährigen gegen 12 Uhr in der Leopoldstraße zunächst an und schlug ihn dann. Dabei soll er Beleidigungen bezüglich der angenommenen politischen Zugehörigkeit seines Gegenübers ausgerufen haben. Mehrere Zeugen griffen ein und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Angegriffene erlitt Schmerzen am Kopf, benötigte aber zunächst keine medizinische Behandlung. Während der polizeilichen Maßnahmen leistete der 21-Jährige Widerstand. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von über 1,6 Promille. Im Polizeigewahrsam musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.