Auf frischer Tat festgenommen

Nr. 0361

Heute früh nahmen Polizeikräfte in Gesundbrunnen einen Mann bei einem Diebstahlsversuch fest. Gegen 6:10 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei in die Wiesenstraße. Sie gab an, beobachtet zu haben, wie der 38-Jährige die Seitenscheibe eines geparkten Autos eingeschlagen hatte und in den Innenraum eingedrungen war. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 18 trafen den Tatverdächtigen dort an, als er gerade dabei war, das Handschuhfach des Wagens zu durchsuchen. Der Mann hatte mutmaßliches Tatwerkzeug bei sich. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,2 Promille. Im Polizeigewahrsam musste er sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung und einer Blutuntersuchung unterziehen. Er soll nun einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der den Erlass eines Haftbefehls prüft. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) führt die Ermittlungen.