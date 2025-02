Autos in Flammen

Nr. 0359

In der vergangenen Nacht brannten in Neu-Hohenschönhausen vier Autos. Ein Passant bemerkte gegen 22:15 Uhr Feuer an einem geparkten Wagen im Hagenower Ring und informierte die Besatzung eines Rettungswagens, die sich wegen eines anderen Einsatzes in der Nähe befand. Hinzualarmierte Kräfte der Berliner Feuerwehr löschten den Brand an insgesamt vier Fahrzeugen. Ein VW und ein Ford brannten vollständig aus, ein Renault und ein Toyota wurden durch den Brand beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.