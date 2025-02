Raubüberfall auf Tankstelle

Nr. 0358

Gestern Abend wurde eine Tankstelle in Lankwitz überfallen. Ein 61-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle in der Belßstraße gab an, einen mit einer Machete bewaffneten Unbekannten hinter dem Verkaufstresen bemerkt zu haben, als er gegen 19:10 Uhr den Verkaufsraum betrat. Anschließend sei er von diesem hinter den Tresen gedrängt und unter Androhung von Gewalt zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Der Mitarbeiter der Tankstelle sei der Forderung nachgekommen, woraufhin der Unbekannte Bargeld entwendet habe und in unbekannte Richtung geflüchtet sei. Der 61-Jährige wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).