Fremdenfeindlich beleidigt und geschubst - Festnahme

Nr. 0355

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen einer Beleidigung auf fremdenfeindlicher Basis nach Mitte alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 29-jähriger Mann gegen 20:30 Uhr mit einem 48-Jährigen im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts am Bahnhof Friedrichstraße in Streit geraten sein und diesen geschubst haben. Anschließend soll der Jüngere sein Gegenüber mehrfach fremdenfeindlich und rassistisch beleidigt haben. Der Mann konnte festgenommen und zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht werden. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.