Fünf Fahrzeuge bei Bränden beschädigt - Festnahme

Nr. 0354

Heute früh wurde in Neukölln ein mutmaßlicher Brandstifter festgenommen. Gegen 3:40 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in die Sonnenallee alarmiert, wo Unrat auf dem Gehweg brannte. Durch das Feuer wurde ein geparkter VW beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Bereits bei der Anfahrt zu diesem Brand stellten die Einsatzkräfte ein weiteres brennendes Fahrzeug fest, einen Mercedes-Kastenwagen. Die Flammen hatten zudem auf einen daneben geparkten SUV der Marke Nissan übergegriffen. Beide Wagen wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Ebenfalls in der Sonnenallee löschten Einsatzkräfte der Polizei mit ihrem Dienstfeuerlöscher einen Brand an einem Jeep Cherokee. Auch hier entstand Sachschaden. Bei dem in der Erkstraße geparkten Ford-Transporter brannte die Ladefläche des Wagens, die Feuerwehr löschte auch diesen Brand. Kräfte des Abschnitts 54 konnten in der Nähe einen 28 Jahre alten Mann festnehmen, der im Verdacht steht, die Brände gelegt zu haben. Er kam in ein Polizeigewahrsam und wurde an ein Brandkommissariat überstellt, das die weiteren Ermittlungen führt.