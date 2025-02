Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt – Beteiligter flüchtet

Nr. 0352

Gestern Abend wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Adlershof verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Fahrdienstleister mit zwei Passagieren auf dem Glienicker Weg in Richtung Köpenick unterwegs. Der 61-Jährige hielt auf der Höhe eines Baumarktes an, um die Fahrgäste aussteigen zu lassen. Ein Fahrgast habe dann die Tür in Richtung des angrenzenden Radweges geöffnet. Dadurch sei der 49-jährige Radfahrer zu Fall gekommen. Er erlitt Kopfverletzungen und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Passagiere des Fahrdienstleisters seien in unbekannte Richtung geflüchtet. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).