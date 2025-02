Mann nach mutmaßlichem Tötungsdelikt verstorben – Achte Mordkommission ermittelt

Nr. 0351

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Heute Morgen wurden Einsatzkräfte wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts nach Marzahn alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen ein Mann und eine Frau gegen 9 Uhr mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einer Wohnung in der Lea-Grundig-Straße aufgefunden worden sein. Der Mann verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Die Frau wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die achte Mordkommission des Landeskriminalamts hat die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.