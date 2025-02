Vermummte greifen mit Pfefferspray, Steinen und Pyrotechnik an

Nr. 0350

In der vergangenen Nacht alarmierten Anwohnende die Polizei nach Friedrichshain, nachdem sie circa 20 Vermummte mit einem Transparent, Spraydosen und Fackeln wahrgenommen hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen liefen die Personen von der Schreinerstraße durch die Samariterstraße und die Rigaer Straße in Richtung Liebigstraße. Unterwegs sollen Personen aus der Gruppe einen der Anrufer mit Pfefferspray besprüht und ihn getreten haben. Der 49-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf und am Oberkörper, die später von alarmierten Rettungskräften am Ort behandelt wurden. Als die Polizeikräfte in der Rigaer Straße eintrafen, griffen die Vermummten sie mit Steinen und Pyrotechnik an; selbst während der Erstversorgung des verletzten Anwohners wurde Pyrotechnik in Richtung der Einsatzkräfte geworfen, allerdings ohne Treffer. Nachdem weitere Unterstützungskräfte hinzugekommen waren, beruhigte sich die Lage. Polizistinnen und Polizisten wurden nicht verletzt. Ein Einsatzfahrzeug wurde durch die Steinwürfe beschädigt. Im Nachgang stellten die Einsatzkräfte in der Rigaer Straße Flyer und Farbschmierereien mit Bezug zur linken Szene in Griechenland fest. Im Laufe des Einsatzes mussten sich sechs Personen Identitätsfeststellungen unterziehen. Es wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, wegen Verstoßes gegen das Versammlungsfreiheitsgesetz, schweren Landfriedensbruchs sowie Sachbeschädigung gefertigt. Die Polizei war mit circa 70 Kräften im Einsatz.