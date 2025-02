Vor Ticketkontrolle geflüchtet

Nr. 0348

Heute Vormittag versuchte ein Mann sich einer Fahrkartenkontrolle in Friedrichshain zu entziehen. Nach bisherigen Erkenntnissen führten gegen 11 Uhr drei 20- bis 24-jährige im Auftrag der BVG eine Fahrkartenkontrolle in einer Tram der Linie M10 durch. An der Haltestelle Bersarinplatz sprach einer von ihnen einen 35-Jährigen an, der bisher nicht auf die Kontrolle reagiert hatte. Daraufhin versuchte dieser sich durch die geöffneten Tramtüren zu entfernen. An der Haltestelle entstand ein Handgemenge, als die Kontrolleure ihn aufhalten wollten. Hierbei verletzten sich der 35-Jährige sowie zwei Fahrkartenprüfer. Beim Eintreffen der Polizei gab der 35-Jährige an, dass die Kontrolleure sowohl sein Ticket als auch seinen Kopfhörer entwendet hätten. Die Einsatzkräfte durchsuchten die Prüfer, konnten jedoch keinen der genannten Gegenstände auffinden. Die Ermittlungen führt das zuständige Abschnittskommissariat.