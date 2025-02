Keine Handwerker, sondern Diebe!

Nr. 0346

Gestern Mittag gaukelte ein Mann in Marzahn vor, Handwerker zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte gegen 12:30 Uhr ein Mann im Overall an einer Wohnungstür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Paul-Schwenk-Straße und gab vor, die Sanitäranlagen im Auftrag des Vermieters überprüfen zu sollen. Die 73-jährige Bewohnerin öffnete und ließ den Mann im guten Glauben eintreten. Nach mehreren fingierten Tests verließ er die Wohnung wieder. Erst jetzt bemerkte die Seniorin das Fehlen von Schmuck und Bargeld. Scheinbar hatte der angebliche Handwerker die Wohnungstür nicht geschlossen, sodass sich noch unbemerkt eine weitere Person Zutritt zur Wohnung verschaffte. Es entstand ein geschätzter Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Bitte beachten Sie folgende Hinweise, um sich vor solchen Diebstählen zu schützen:

• Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden.

• Bitten Sie im Notfall Anwohner um Hilfe! Klingeln Sie bei Ihrer Nachbarschaft, auch wenn Ihnen Fremde im Hausflur begegnen und etwas von Ihnen wollen.

• Zahlen Sie größere Bargeldsummen bei der Bank ein.

• Verwahren Sie wertvollen Schmuck in einem Schließfach.

