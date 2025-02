Taschendiebinnen festgenommen – Richtervorführung

Nr. 0345

Gestern Mittag nahmen Zivilkräfte zwei Taschendiebinnen in Wilhelmstadt fest. Die 20- und 24-Jährige fielen den Fahnderinnen und Fahndern gegen 12:45 Uhr in einem Bus der Linie M36 auf. Als eine 84-Jährige den Bus an der Haltestelle Streitstraße/Rauchstraße verließ, folgten ihr die Frauen. Die 24-Jährige öffnete in der Bewegung den Rucksack der Seniorin und entwendete unbemerkt mehrere Gegenstände, unter anderem das Portemonnaie. Sie und ihre Komplizin wandten sich anschließend ab, entnahmen das Geld und ließen den übrigen Besitz der 84-Jährigen am Gehwegrand liegen. Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Frauen fest. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sie bereits vor einigen Tagen in Berlin und auch schon im Jahr 2023 in Spanien wegen Diebstahlsdelikten festgenommen worden waren. Sie sollen noch heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft vor ein Ermittlungsgericht zum Erlass von Haftbefehlen geführt werden.

Hier erfahren Sie, wie Sie sich vor Taschendiebstahl schützen können