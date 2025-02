Jugendliche geschlagen, gebissen und mit einem Messer attackiert

Nr. 0344

Gestern Nachmittag wurden zwei Jugendliche in Neukölln von einer Transfrau geschlagen und mit einem Messer angegriffen. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen soll eine vierköpfige Jugendgruppe in der S-Bahn der Linie 46 in Richtung Adlershof zwischen den Haltestellen S-Bahnhof Tempelhof und S-Hermannstraße mit einer Transfrau in verbale Streitigkeiten geraten sein. Im Verlauf des Streits habe die mutmaßliche Täterin einem der 17-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Als sich dieser zur Wehr setzen wollte, habe sie seine Hand festgehalten und ihm in seine Hand gebissen. Die Jugendgruppe soll nun versucht haben, sich der Situation zu entziehen, indem sie den Bereich des Waggons wechselten. Daraufhin habe die Angreiferin ein Messer gezogen und die Jugendlichen mit dem Tode bedroht. Einem ebenfalls 17-Jährigen stach sie dabei mit dem Messer in den Rücken und verletzte ihn. Die Jugendlichen verließen die S-Bahn am S-Bahnhof Hermannstraße, wohingegen die Unbekannte in der S-Bahn verblieb und weiterfuhr. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den 17-Jährigen medizinisch am Ort. Sein Begleiter wurde mit einer Stichverletzung in ein Krankenhaus gebracht, in dem er ambulant behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).