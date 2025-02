Sachbeschädigung an Wahlplakat - Festnahme

Nr. 0343

In der vergangenen Nacht beobachteten zwei Polizisten eine Sachbeschädigung an einem Wahlplakat in Tempelhof. Gegen 23:20 Uhr machte sich eine 38-Jährige in Sichtweite der beiden Kollegen mit einem Permanentmarker an einem Plakat am Tempelhofer Damm zu schaffen. Auf die Aktion angesprochen, versuchte sie zunächst, zu flüchten, konnte daran jedoch gehindert werden. Nach Abschluss der dann folgenden polizeilichen Maßnahmen, in deren Zuge auch die Identität der Frau festgestellt wurde, durfte sie ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.