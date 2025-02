Schussabgabe auf Auto - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach versuchtem Tötungsdelikt

Nr. 0432

Nachdem in den Mittagsstunden des 6. Februar 2025 ein bislang noch unbekannter Schütze in Steglitz auf ein Fahrzeug im Fließverkehr geschossen hatte, sucht die Polizei Berlin nach Zeuginnen und Zeugen. Der Fahrer erlitt dadurch eine Verletzung am Hals. Der Schütze flüchtete zu Fuß in Richtung Geranienstraße.

Wer hat zur genannten Tatzeit, davor oder danach im Kreuzungsbereich Geranienstraße Ecke Hindenburgdamm auffällige Beobachtungen gemacht?

Wer hat den Schützen oder das Fahrzeug, aus dem dieser als Beifahrer ausstiegen war, kommen oder flüchten sehen? Wer kann Angaben zur Person oder dem Fahrzeug machen?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen, die mit dem Fahrzeug oder der Tat in Zusammenhang stehen?

Wer hat in dem Zusammenhang gegebenenfalls Videos oder Bilder gefertigt/aufgezeichnet?

Wer kann Angaben machen, die zur Namhaftmachung der/des Tatverdächtigen führen können?

Hinweise richten Sie bitte an die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer (030) 4664-911777, per E-Mail oder an jede andere Polizeidienststelle.