Autos frontal kollidiert

Nr. 0339

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Waidmannslust, bei dem zwei Männer verletzt und vier Autos beschädigt wurden. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 41-Jähriger kurz nach 16 Uhr den Waidmannsluster Damm in Richtung S-Bahnhof Waidmannslust, als er aus bislang ungeklärter Ursache mit dem von ihm gelenkten Mercedes in den Gegenverkehr geriet. In diesem kollidierte der Wagen erst frontal mit einem VW, hinter dessen Steuer ein 43-Jähriger saß, und touchierte danach außerdem zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Beide Männer standen nach dem Zusammenstoß unter Schock und klagten über Schmerzen im Brustbereich. Zum Unfallort gerufene Rettungskräfte versorgten die beiden und brachten den Älteren zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.