Kinder fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 0338

Zwei Zeuginnen riefen gestern Nachmittag die Polizei nach Marzahn. Die 27- und 36-jährigen Frauen gaben an, gegen 16 Uhr auf dem Vorplatz eines Einkaufszentrums in der Marzahner Promenade unterwegs gewesen zu sein. Dort beobachteten sie zwei Männer und einen Jugendlichen, die von einem Jungen begleitet wurden. Die beiden Männer sollen gegenüber vier zwölfjährigen Mädchen Geräusche eines Affen imitiert haben und gerufen haben, dass Ausländer raus sollen. Eine Unbekannte soll die Männer zur Ruhe ermahnt haben, woraufhin alle vier in das Einkaufszentrum flüchteten. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen am Ort keinen der Männer an. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.