Zivilfahnder nehmen vier Taschendiebe auf frischer Tat fest

Nr. 0337

Gestern Vormittag nahm die Polizei vier Taschendiebe in Steglitz fest. Gegen 10:40 Uhr erkannten Zivilfahnder in der Schloßstraße Personen wieder, die sich bereits am Vortag im selben Bereich verdächtig verhalten und potenzielle Opfer für einen Taschendiebstahl ausgespäht hatten. LKA-Kräfte der Operativen Gruppe Taschendiebstahl beobachteten einen 63-Jährigen, einen 19-Jährigen und eine 19-Jährige beim Betreten einer Bankfiliale. Dort beobachtete das Trio Personen an den Geldautomaten und verließ kurz darauf die Filiale ohne jegliche Transaktion. Die Ermittlerinnen und Ermittler setzten die Beobachtung der Gruppe fort. Im Bereich der Schloßstraße Ecke Deitmerstraße traten die beiden 19-Jährigen dicht an eine 81-Jährige heran und entwendeten ihr beim Hinuntergehen der Treppen zum U-Bahnhof Schloßstraße ein Portemonnaie aus ihrem Rucksack. Der 63-jährige Komplize sicherte die Tat währenddessen am oberen Treppenabsatz ab. Die drei Tatverdächtigen liefen anschließend in die Hubertusstraße, wo sie den Inhalt des Geldbeutels in Augenschein nahmen und einen nahegelegenen Geldautomaten aufsuchten, um eine Bargeldabhebung mit der Bankkarte der Seniorin zu vollziehen. Bei diesem Versuch nahmen die Zivilfahnder das Trio fest. Auf einem Parkplatz in der Schildhornstraße kam es zu einer weiteren Festnahme eines Mannes in einem Fahrzeug. Der 40-Jährige fungierte als Fahrer für das Trio. Alle vier Tatverdächtigen kamen in Gewahrsam. Das für Taschendiebstähle zuständige Fachkommissariat beim Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen wegen schwerem Taschendiebstahl und versuchtem Computerbetrug am Geldautomaten. Eine richterliche Vorführung erfolgt am heutigen Tag.

