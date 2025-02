Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe

In Neukölln kam es gestern Abend zu einer Auseinandersetzung zwischen sechs Männern und einer Frau. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll sich ein 19-Jähriger gegen 19:40 Uhr zusammen mit einer 18-jährigen Frau und einer Gruppe bestehend aus fünf Männern in der Dieselstraße in einem Treppenhaus getroffen haben, um einen Streit zu klären, der sich einige Tage zuvor ereignet haben soll. Das Streitgespräch soll sich in eine körperliche Auseinandersetzung entwickelt haben, wobei einer aus der Gruppe, ein 27-Jähriger, mehrmals mit einer Schreckschusswaffe auf den 19-Jährigen geschossen haben soll. Die Waffe soll ebenfalls gegen seine Begleiterin gerichtet worden sein. Die Männergruppe sei danach in unbekannte Richtung geflüchtet. Anschließend sei der 19-Jährige mit seiner Begleiterin in einen nahegelegten Kiosk gerannt, von wo die Polizei alarmiert wurde. Der junge Mann erlitt Hautabschürfungen am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte versorgten seine Verletzungen noch am Ort. Die Frau blieb unverletzt. Im Zuge der Tatortarbeit durch die Polizei kehrten zwei Tatverdächtige im Alter von 23 und 27 Jahren dorthin zurück und wurden festgenommen. Der Ältere hatte ein Einhandmesser sowie Reizgas dabei. Beides wurde beschlagnahmt. Bei sich anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Polizeikräfte unter anderem eine Schreckschusswaffe und weitere Messer, die ebenfalls beschlagnahmt wurden. Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen wurden beide Tatverdächtigen wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.