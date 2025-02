Passanten bedroht und bepöbelt

Nr. 0335

Ein Mann bepöbelte und bedrohte gestern Nachmittag in Friedrichshain mehrere Personen. Gegen 17 Uhr zerschlug der 29-Jährige am Stralauer Platz Glasflaschen. Als ihn ein 22-Jähriger aufforderte, das zu unterlassen, bedrohte er ihn, einen 23-jährigen Zeugen und eine 27-jährige Zeugin mit einem abgebrochenen Flaschenhals. Die drei flüchteten zur Bundespolizeiinspektion am Ostbahnhof. Der Tatverdächtige nahm die Verfolgung auf, rief dabei antisemitische und fremdenfeindliche Parolen und zeigte den Hitlergruß. Kräfte der Bundespolizei nahmen den Mann vorläufig fest und übergaben ihn dann an Einsatzkräfte der Polizei Berlin. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von 0,46 Promille. Im Polizeigewahrsam musste er sich einer Feststellung seiner Personalien und einer richterlich angeordneten Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.