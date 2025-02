Dieb auf frischer Tat ertappt

Nr. 0334

In Hakenfelde hat gestern Abend ein Mann mehrere alkoholische Getränke aus einem Supermarkt entwendet. Gegen 19:30 Uhr soll ein 58-jähriger Sicherheitsmitarbeiter des Lebensmittelmarktes gesehen haben, wie der 37-jährige Tatverdächtige mehrere Dosen Alkohol in seinen Rucksack packte. Nachdem sich dieser dem Ausgang des Marktes, ohne die Ware bezahlt zu haben, genähert habe, soll der 58-Jährige ihn angesprochen und in sein Büro gebeten haben. Daraufhin warf der mutmaßliche Täter dem Sicherheitsmitarbeiter eine Waschmittelpackung entgegen und schlug ihm mehrmals ins Gesicht. Anschließend flüchtete der 37-Jährige durch den Ausgang des Ladens. Zwei Polizeikräfte außer Dienst konnten die körperliche Auseinandersetzung beobachten und den Angreifer festnehmen. Nachalarmierte Einsatzkräfte brachten den Dieb schließlich in ein Polizeigewahrsam, von dem aus er mit Abschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung für die nun ermittelnde Fachdienststelle der Polizeidirektion 2 (West) eingeliefert wurde.