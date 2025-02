Ehepaar fremdenfeindlich und rassistisch beleidigt

Nr. 0333

Ein Ehepaar rief die Polizei gestern Mittag nach Rosenthal. Der 25-jährige Mann und die 24-jährige Frau gaben an, gegen 13:50 Uhr mit ihrem Kind auf dem Weg zu ihrem in der Kirchstraße geparkten Auto gewesen zu sein. Von einem Wohnwagen auf einem Grundstück in der Kirchstraße aus soll eine Frau die junge Familie fremdenfeindlich und rassistisch beleidigt haben. Die Einsatzkräfte trafen am Ort im Wohnwagen niemanden an. Die weitere Bearbeitung der Strafanzeige wegen Beleidigung auf rassistischer Grundlage hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.