Vor Polizei geflohen - Festnahme

Nr. 0332

Gestern Abend kam es zu einer Festnahme in Folge eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens in Moabit. Nach ersten Erkenntnissen sollen Einsatzkräfte gegen 18 Uhr auf einen Mietwagen an der Kaiserin-Augusta-Allee aufmerksam geworden sein, der eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Als der 22-jährige Fahrer den Polizeiwagen bemerkte, versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in Richtung Mierendorffplatz. Während seiner Flucht soll der Mann unter anderem mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Wernigeroder Straße eingebogen sein, so dass ein Radfahrer nur durch starkes Abbremsen einem Zusammenstoß entgehen konnte. In der Quedlinburger Straße konnte der Wagen schließlich verlassen aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde im Nahbereich festgenommen. Bei dem Mann wurden Drogen, eine niedrige, vierstellige Summe Bargeld sowie ein Springmesser aufgefunden und beschlagnahmt. Ferner verfügte er nicht über eine gültige Fahrerlaubnis. Eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung im Anschluss führte zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel, eines Teleskopschlagstocks, zweier Smartphones sowie eines Bargeldbestands im oberen vierstelligen Bereich. Der Tatverdächtige wurde zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort entlassen. Die Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) geführt.