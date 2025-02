Polizeikräfte von Angehörigen angegriffen

Nr. 0331

In der vergangenen Nacht kam es in Neukölln zu einem Landfriedensbruch. Gegen 22:30 Uhr wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 55 wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in eine Wohnung in der Silbersteinstraße alarmiert. In dieser wurden die Polizistinnen und Polizisten auf eine leblose Frau aufmerksam. Sie begannen umgehend mit der Reanimation, die wenig später von ebenfalls zum Einsatzort gerufenen Rettungskräften übernommen wurde. Trotz alledem verstarb die 68-Jährige, Hinweise auf eine Fremdschuld ergaben sich nicht. Bereits während der Maßnahmen versammelten sich mehrere Angehörige in der Wohnung und vor dem Mehrfamilienhaus. In der zunehmend emotionaler werdenden Situation kam es im weiteren Verlauf zu einem tätlichen Angriff, Beleidigungen sowie einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von nachalarmierten Unterstützungskräften. Eine Kollegin wurde dabei am Knie verletzt, verblieb jedoch im Dienst. Die weiteren Ermittlungen zu diesen Sachverhalten wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.