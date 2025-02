Tote Frau nach Brand in Aufzug gefunden

Nr. 0330

Heute früh wurden Einsatzkräfte wegen eines Brandes in einem Parkhaus nach Westend alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Brandmeldeanlage in dem Gebäude am Messedamm gegen 7 Uhr ausgelöst haben. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei stellten einen Brand in einem Aufzug fest. Eine unbekannte Frau konnte nach Löschung des Brandes nur noch tot aus der Aufzugskabine geborgen werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Todesursache und der Identität der Frau dauern an und werden von einem Brandkommissariat sowie von der Vermisstenstelle des Landeskriminalamts geführt.