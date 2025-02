Wahlhelfer angegriffen

Nr. 0327

Heute Morgen kam es in Tempelhof zu zwei Angriffen auf Wahlhelfer einer Partei. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll ein unbekannter Mann gegen 7.55 Uhr vor einem Eingang des U-Bahnhofs Ullsteinstraße am Tempelhofer Damm auf einen Flyer eines 26-jährigen Wahlhelfers gespuckt und den Mann homophob beleidigt und bedroht haben. Anschließend soll der Tatverdächtige in Richtung Hafencenter geflüchtet sein. Wenige Minuten später soll am selben U-Bahnhof ein 41-jähriger Wahlhelfer derselben Partei ebenfalls von einem unbekannten Mann beleidigt worden sein. Außerdem soll der Unbekannte dem Mann ins Gesicht und ihm anschließend dessen Flyer aus der Hand geschlagen haben. Dann soll er ebenfalls in Richtung Hafencenter geflüchtet sein. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Frage, inwiefern beide Sachverhalte miteinander zusammenhängen könnten, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.