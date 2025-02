Fotos aus Ausstellung bespuckt und Sicherheitsmitarbeiter bedroht

Nr. 0326

Gestern Abend soll in Mitte ein Sicherheitsmitarbeiter aus einer vierköpfigen Personengruppe heraus bedroht worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen soll gegen 20 Uhr ein unbekannter Mann aus der Gruppe am Schloßplatz auf die dort auf Stühlen ausgestellten Fotografien gespuckt haben, auf denen aus Israel entführte Geiseln abgelichtet sind. Der 46-jährige Sicherheitsmitarbeiter soll die Gruppe aus zwei Frauen und zwei Männern daraufhin aufgefordert haben, den Ort zu verlassen. Daraufhin soll der Unbekannte eine Kampfhaltung gegenüber dem 46-Jährigen eingenommen haben. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es nicht gekommen. Die Gruppe soll in Richtung des U-Bahnhofs Museumsinsel geflüchtet sein. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.