Personen in Bahnhof mit Messer bedroht – Festnahme

Nr. 0325

Gestern Mittag nahmen Einsatzkräfte in Schöneberg einen Mann fest, nachdem dieser mehrere Personen in einem Bahnhof mit einem Messer bedroht hatte. Laut Zeugenaussagen stand gegen 12:10 Uhr ein 45-Jähriger mit einem Messer auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Nollendorfplatz Fahrtrichtung Pankow. Eine unbekannt gebliebene Zeugin sprach zunächst vier 21- bis 62-jährige Sicherheitsmitarbeitende der BVG an, die zum genannten Bahnsteig eilten. Dort soll der 45-Jährige, ohne etwas zu sagen, mit dem Messer in der Hand auf die Sicherheitsmitarbeitenden zugelaufen sein. Daraufhin zog sich die Gruppe zurück und alarmierte zwei Polizeibeamte, die zufällig mit einem anderen Einsatzanlass vor Ort waren. Die Einsatzkräfte begaben sich auf den Bahnsteig, nahmen das Messer wahr und hielten ihre Dienstwaffen in entschlossener Sicherungshaltung. Infolgedessen ließ der Mann das Messer fallen und wurde festgenommen. Die Polizisten brachten ihn zur Feststellung seiner Identität auf einen Polizeiabschnitt. Aufgrund des auffälligen Verhaltens wurde der Tatverdächtige in der psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses vorgestellt und nach Einschätzung der Fachärzte entlassen. Der 45-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung mit Waffen verantworten. Die Ermittlungen dauern an und werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) geführt.