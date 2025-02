Rettungswagen mit Patient bei Blaulichtfahrt verunfallt

Nr. 0324

Gestern Mittag ereignete sich in Weißensee ein Verkehrsunfall mit einem Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Nach den bisherigen Ermittlungen fuhr ein 84-jähriger Mann gegen 13:30 Uhr mit seinem VW auf der Piesporter Straße vom Darßer Bogen kommend in Richtung Feldtmannstraße. Zeitgleich transportierte ein 41-jähriger Fahrer eines Rettungswagens im Beisein seines 40-jährigen Beifahrers mit Blaulicht und Martinshorn einen 78-jährigen Patienten ins Krankenhaus. Kurz vor der Einmündung in die Bitburger Straße befand sich der Rettungswagen beim Überholvorgang auf gleicher Höhe wie der VW. Der 84-Jährige soll in der Folge nach links in Richtung Bitburger Straße abgebogen sein, wobei er den Rettungswagen übersehen habe. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der VW nach rechts abkam und einen geparkten Lkw beschädigte. Der Fahrer und der Beifahrer des Rettungswagens sowie der 84-Jährige trugen Verletzungen davon, die in Krankenhäusern behandelt werden mussten. Der Rettungswagen war nicht mehr fahrfähig, ein zusätzlicher Rettungswagen übernahm den weiteren Transport des 78-Jährigen, der nicht durch den Unfall verletzt wurde. Die weiteren Ermittlungen führt ein Verkehrsunfallkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).