Arbeitsunfall bei Tatortermittlungen – Kriminalpolizist verletzt

Gestern Mittag verletzte sich ein Kriminalpolizist im Rahmen von Tatortermittlungen zu einem versuchten Einbruch in Neukölln. Gegen 12:50 Uhr stellte der Filialleiter eines Supermarktes in der Sonnenallee eine fehlende Deckenplatte fest und alarmierte die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatten Unbekannte versucht, außerhalb der Öffnungszeiten zwischen Samstagabend und Montagvormittag in die Filiale einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Im Rahmen der Tatortermittlungen der örtlich zuständigen Kriminalpolizei rutschte eine Einsatzkraft aus und fiel durch die Deckenverkleidung. Dem Kriminalkommissar gelang es, den Fall durch ein rasches Ausbreiten der Arme abzufedern. Dabei verletzte er sich an der Schulter. Sein Kollege konnte ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stützen. Aufgrund der örtlich engen Gegebenheiten musste der Kriminalkommissar mittels Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Im Anschluss kam er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.