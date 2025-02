Wahlkampfhelfer attackiert

Nr. 0321

Gestern Abend wurden zwei Wahlkampfhelfer einer Partei in Schöneberg angegriffen. Nach bisherigem Erkenntnisstand befanden sich die beiden Männer im Alter von 24 und 30 Jahren gegen 18.35 Uhr in der Winterfeldtstraße im Hausflur eines Mehrfamilienhauses, um dort Broschüren in Briefkästen einzuwerfen. Ein Unbekannter soll die beiden Männer zuerst verbal beleidigt und dann den 24-Jährigen körperlich angegangen haben. Der 24-Jährige stürzte dabei zu Boden und zog sich ein Hämatom am Oberschenkel zu, darüber hinaus zerbrach sein Handy durch den Sturz. Eine medizinische Versorgung des 24-Jährigen war zunächst nicht notwendig. Danach habe sich der Angreifer zu Fuß entfernt. Die Ermittlungen dauern an.