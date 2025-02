Zwei Jugendliche beschädigen 17 Wahlplakate

Nr. 0320

In der vergangenen Nacht beschädigten zwei Jugendliche 17 Wahlplakate in Tempelhof. Gegen 1 Uhr alarmierte ein Passant die Polizei, weil zwei Jugendliche Wahlplakate am Tempelhofer Damm zwischen der Manfred-von-Richthofen-Straße und dem Bayernring abrissen. Sie ließen sich von dem 43-Jährigen auch nach dessen Ansprechen nicht von dem Vorhaben abhalten und entfernten sich anschließend in Richtung Paradestraße. Einsatzkräfte sichteten die Tatverdächtigen vor dem Eingang des S-Bahnhofs Tempelhof. Das Duo, das den Einsatzwagen nun erblickte, flüchtete durch den Bahnhof. Dort konnten die Kräfte mit Unterstützung des Sicherheitsdienstes der BVG die Flüchtenden im Alter von 16 und 17 Jahren festsetzen und schließlich festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Farbsprühdosen bei dem Älteren und stellten Farbanhaftungen an den Fingern des Jüngeren fest. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab bei beiden einen geringen Promillewert. An der Tatörtlichkeit stellten die Einsatzkräfte insgesamt 15 abgerissene sowie zwei mit Farbe beschmierte Wahlplakate fest. Die Farbe war noch frisch und stimmte sowohl mit den beschlagnahmten Farbsprühdosen, als auch mit den Farbanhaftungen überein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernahm die weiteren Ermittlungen.