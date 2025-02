Polizisten angegriffen - Festnahme

Nr. 0319

Gestern Mittag griff ein Mann in Kreuzberg zwei Polizisten an. Der 34-Jährige hielt sich gegen 13:50 Uhr in einer Markthalle an der Eisenbahnstraße auf. Mehrere Kundinnen und Kunden der Markthalle fühlten sich durch das aggressive Verhalten des Mannes bedroht und alarmierten die Polizei. Die herbeigeeilten Kräfte bemerkten in einer seiner Hände eine Glasflasche und forderten den 34-Jährigen auf, diese wegzustellen. Dem kam er nicht nach und bedrohte die Polizisten stattdessen verbal. Daraufhin näherten sie sich ihm und nahmen ihm die Flasche ab. Dabei schlug der 34-Jährige zu, wehrte sich erheblich gegen die unmittelbar folgende Festnahme und beleidigte die Polizeibeamten. Sowohl der Tatverdächtige als auch die Dienstkräfte verletzten sich dabei. Anschließend brachten sie ihn zur Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung verantworten.