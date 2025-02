Handtaschendieb festgenommen

Nr. 0318

In Neukölln nahm die Polizei gestern Abend einen Handtaschendieb fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete ein 28-Jähriger gegen 18:30 Uhr in einem Kaufhaus an der Hasenheide die neben ihr liegende Handtasche einer 73-Jährigen. Die Seniorin bemerkte das und rief um Hilfe. Herbeieilende Ladendetektive stellten den 28-Jährigen. Dabei wehrte er sich mit Schlägen und Tritten und ließ die Handtasche zwischenzeitig fallen. Schlussendlich gelang es den Ladendetektiven den 28-Jährigen zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Einer der Detektive verletzte sich bei der Widerstandshandlung. Der Tatverdächtige wurde bereits wegen anderer räuberischer Delikte gesucht und soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen übernimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).