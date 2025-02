31-Jähriger verletzt zwei Polizisten

Nr. 0317

Bei einem Einsatz in Neu-Hohenschönhausen wurden gestern Vormittag zwei Polizisten verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden die Beamten gegen 11:45 Uhr in ein Einkaufszentrum am Prerower Platz alarmiert, weil sich dort ein Mann offenbar mit einem Messer selbst Schnittverletzungen zugefügt hatte. Am Ort trafen die Polizisten auf den Mitarbeiter eines Krankentransports, der angab, einen Mann behandelt zu haben, der sich mit einem Messer am Arm verletzt hatte. Weil der Mann sich nicht habe helfen lassen, sei es dem Mitarbeiter lediglich gelungen, einen Teil des verletzten Arms zu verbinden. Als die Einsatzkräfte den inzwischen außerhalb des Einkaufszentrums befindlichen, 31 Jahre alten Mann ansprachen, wollte sich dieser weiterhin nicht behandeln lassen, reagierte stattdessen aggressiv und schlug einem der Polizisten mit einer Hand gegen den Oberkörper. Der Mann konnte nur mit erheblichem Kraftaufwand und unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte festgenommen werden. Da er sich weiterhin wehrte, trugen ihn die Beamten zum ebenfalls alarmierten Rettungswagen, dessen Besatzung ihn in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde er dem diensthabenden Arzt einer psychiatrischen Abteilung vorgestellt. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizisten verletzt. Sie erlitten Schmerzen in einem Bein und an einer Hand. Beide konnten im Dienst bleiben. Die Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.