Festnahmen nach Raub auf Kinder

Nr. 0315

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Neukölln einen Jungen und einen Jugendlichen nach einem Raub fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich ein 11- und ein 12-Jähriger gegen 16:40 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Johannisthaler Chaussee auf. Dort trafen sie in einer Ladenzeile auf einen 13- und einen 14-Jährigen sowie einen weiteren noch unbekannten Komplizen. Die drei umstellten die beiden Kinder und forderten Geld. Einer von ihnen trat den 12-Jährigen, daraufhin händigten die Kinder ihr Geld aus. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuber. Angehörige der Kinder informierten den Sicherheitsdienst des Zentrums, der kurz darauf den 13- und den 14-Jährigen wiedererkannte und bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Nach der Sachverhaltsaufnahme am Ort wurden die beiden Tatverdächtigen von ihren Erziehungsberechtigten in Obhut genommen. Die Ermittlungen übernimmt das Jugendkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).