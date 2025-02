Festnahme nach Wohnungseinbruch

Nr. 0310

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht einen mutmaßlichen Einbrecher in Grunewald fest. Gemäß derzeitigem Kenntnisstand sahen Anwohner der Wangenheimstraße um kurz nach 2 Uhr zwei Personen einen Zaun überklettern und hörten dann kurze Zeit später Glas splittern. Daraufhin alarmierten sie die Polizei. Im Hausflur eines dortigen Mehrfamilienhauses nahmen die Einsatzkräfte einen Tatverdächtigen im Alter von 34 Jahren fest. Er hatte mutmaßliches Einbruchwerkzeug, einen sogenannten Kuhfuß sowie mutmaßliches Diebesgut in Form von Geld und Armbanduhren dabei. Alles wurde beschlagnahmt. In dem Haus stellten die Polizeieinsatzkräfte eine aufgebrochene Wohnung fest. Der Festgenommene wurde dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, welches die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.