Bedrohung mit Schusswaffe – Wohnung durchsucht

Nr. 0308

In Wilmersdorf alarmierte gestern Abend eine Frau die Polizei und gab an, bedroht worden zu sein. Ein 66 Jahre alter Mann aus ihrem familiären Umfeld habe der 39-Jährigen gegen 18 Uhr an ihrer Wohnanschrift in der Schlangenbader Straße per Telefon angedroht, sie zu erschießen. Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten Spezialkräfte der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch am selben Abend die Wohnung und das Auto des Tatverdächtigen. Eine Schusswaffe fanden die Kräfte dabei nicht. Der 66-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dabei leicht am Ohr verletzt. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Die Einsatzkräfte führten bei ihm eine rechtliche Belehrung und eine Gefährderansprache durch. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).