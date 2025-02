Bei Streit mit Messer verletzt

Nr. 0306

Gestern früh wurde ein Mann in Köpenick in der Folge eines Streits verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen zwei Männer im Alter von 26 und 37 Jahren gegen 6 Uhr in einem Lokal in der Bahnhofstraße zunächst in verbale Streitigkeiten geraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Jüngere ein Messer gezogen und den Älteren angegriffen haben. Dieser erlitt dabei eine Schnittverletzung am Arm. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der namentlich bekannte Täter konnte fliehen. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).