Bei Seniorin eingebrochen, Enkel mit Pistole bedroht

Nr. 0304

In der vergangenen Nacht brachen mehrere Männer bei einer Seniorin in Halensee ein und bedrohten nach Entdeckung sowohl sie als auch ihren Enkel. Nach ersten Erkenntnissen wachte die 80-Jährige gegen 2:30 Uhr in ihrer Wohnung in der Westfälischen Straße auf. Schnell bemerkte sie, dass sich Einbrecher in ihrer Wohnung befinden. Sie flüchtete auf die Straße und rief dort ihren Enkel an. Dann wagte sie sich wieder zurück in die Wohnung, wo sie auf einen der Einbrecher traf. Es kam zu einem Gerangel, was die beiden Komplizen des Mannes alarmierte. Einer von ihnen bedrohte die Seniorin dann mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand, woraufhin die 80-Jährige aufschrie. Die Männer flüchteten. Inzwischen war der alarmierte Enkel mit dem Auto vor dem Wohnhaus angekommen. Er fuhr den drei Männern hinterher, die zu Fuß unterwegs waren. Daraufhin stellte sich einer des Trios auf die Straße und bedrohte den 23-Jährigen mit einer Schusswaffe. Der 23-Jährige brach nun die Verfolgung ab und die Männer flüchteten. Die weiteren Ermittlungen führt das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 (West).