Drogen bei Fahrzeugkontrolle gefunden

Nr. 0301

Gestern Abend stellten Einsatzkräfte bei einer Fahrzeugkontrolle in Lankwitz mehrere Drogen im Auto fest. Gegen 20 Uhr fiel einer Funkwagenbesatzung ein Auto mit stark beschädigter Windschutzscheibe auf der Kaiser-Wilhelm-Straße auf. An der Kreuzung Frobenstraße Ecke Zietenstraße hielten sie den 21-jährigen Fahrer an. Als er aus dem Auto ausstieg, nahmen die Beamten starken Marihuanageruch wahr. Bei anschließenden Durchsuchungen des Mannes und des Fahrzeugs fanden und beschlagnahmten die Polizeieinsatzkräfte 29 verkaufsfertig verpackte, mutmaßliche Drogen sowie mutmaßlichen Handelserlös in unterer, dreistelliger Höhe und ein Handy. Anschließend brachten sie ihn für eine erkennungsdienstliche Behandlung in ein Polizeigewahrsam. Von dort wurde er der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat.