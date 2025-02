Seniorin von Radfahrer überfallen

Nr. 0300

Gestern Nachmittag wurde eine Seniorin in Rudow von einem Radfahrer überfallen. Gegen 15 Uhr soll sich die 81-Jährige auf dem Weg nach Hause im Bocksbartweg befunden haben. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich ihr ein Unbekannter von hinten mit einem Fahrrad, ließ dieses neben ihr fallen und versuchte ihr die Umhängetasche zu entreißen. Dabei soll die Seniorin zu Boden gerissen worden sein. Dem Täter gelang es schließlich, die Tasche zu entwenden und auf dem Rad zu flüchten. Einsatzkräfte suchten den Nahbereich erfolglos nach ihm ab. Die 81-Jährige erlitt Schulter – und Knieschmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie nach ambulanter Behandlung am Ort zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren Ermittlungen.