Veranstaltungsteilnehmende betreten Fahrbahn und sperren Fahrzeugverkehr – Streit mit Autofahrer

Nr. 0299

Gestern Abend kam es in Folge einer Veranstaltung in Kreuzberg zu einer Auseinandersetzung zwischen den Teilnehmenden und einem Autofahrer. Gegen 21:40 Uhr sollen etwa 100 Personen, die aus einer Veranstaltungsstätte in der Oranienstraße herausströmten, die Fahrbahn betreten und diese für den Fahrzeugverkehr gesperrt haben. Bisherigen Erkenntnissen zufolge zeigte die Personengruppe ein Transparent mit politischem Bezug und entzündete diverse Pyrotechnik. Anschließend soll es zu einem Streit zwischen zehn bis 15 Unbekannten aus der Personengruppe und einem 55-jährigen Autofahrer, der an seiner Weiterfahrt in Richtung Skalitzer Straße gehindert wurde, gekommen sein. Am Streit beteiligte Personen der Gruppe sollen das hintere Kennzeichen des Wagens entwendet und mehrmals von allen Seiten auf den Smart geschlagen haben, ohne diesen jedoch zu beschädigen.

Im weiteren Verlauf standen erneut mehrere Veranstaltungsteilnehmende auf der Fahrbahn. Alarmierte Kräfte einer Einsatzhundertschaft drängten sie mittels einfacher körperliche Gewalt in Form von Schieben und Drücken von der Straße, um die Fahrbahn für den Fahrzeugverkehr wieder frei zu bekommen.

Tatverdächtige konnten am Ort nicht mehr namhaft gemacht werden. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruch, Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Diebstahl an Kfz dauern an. Sie werden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts geführt.