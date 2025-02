In S-Bahn geschlagen und getreten

Nr. 0297

Gestern Nachmittag erschien ein 22-Jähriger auf einem Polizeiabschnitt und zeigte eine gefährliche Körperverletzung an. Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Mann gegen 17:30 Uhr in der Ringbahn S42 in Richtung Norden befunden, als zwei unbekannte Jugendliche am Bahnhof Ostkreuz zugestiegen seien. Das Duo sprach den Mann auf einen antirassistischen Aufkleber, welcher sich auf seinem Rucksack befand, an und forderte ihn auf, diesen abzumachen. Als er dem nicht nachkam bedrohten die Unbekannten den Mann. Einer der Jugendlichen habe dem 22-Jährigen erst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen, bevor beide dann nach dem Mann traten. Als die Bahn am Bahnhof Landsberger Allee anhielt sollen die Jugendlichen zudem eine verfassungsfeindliche Parole gerufen und den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben, bevor sie in unbekannte Richtung geflüchtet seien. Der Mann blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat der polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.